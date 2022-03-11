Події

15:11 11.03.2022

Профільний комітет пропонує розширити націоналізацію в Україні активів на фізосіб із країни-агресора Росії

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Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради розробляє поправки до законодавства про розширення націоналізації в Україні майна та коштів юридичних осіб із країни-агресора Росії на фізичних осіб, повідомив голова комітету Дмитро Наталуха.

"Ми наразі працюємо в комітеті над розширенням цього закону. Думаю, потрібно впровадити сюди і категорію фізичних осіб. У нас багато представників РФ і громадян РФ, які виступають бенефіціарами юридичних осіб, але водночас є приватними особами, тож буде складно довести, що РФ прямо чи опосередковано має стосунок до цих компаній, а також прирівняти до резидентів РФ компанії або фізосіб, яких буде визнано судом чи РНБО колаборантами", – сказав він в ефірі радіо "НВ" у п'ятницю.

Наразі резидентами в законі "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів" (законопроект №7122) визначають юридичніих осіб, їх філії та представництва, які провадять діяльність в Україні та засновником, учасником та акціонером яких прямо або опосередковано є РФ, пояснив парламентарій.

"Отже, Кабмін подаватиме на РНБО перелік таких юридичних осіб, і РНБО рекомендуватиме президентові прийняти відповідні рішення", – роз'яснив Наталуха.

Теги: #рф #законотворчість #конфіскація
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