Унаслідок артобстрілу Золочева на Харківщині 1 жінка загинула, 2 поранені – прокуратура

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування артобстрілу смт Золочева, унаслідок якого одна жінка загинула, ще двох було госпіталізовано.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

"Встановлено, що 10 березня 2022 року в період часу з 10 до 11 години військовослужбовці збройних сил Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл смт Золочів... Унаслідок обстрілу загинула 56-річна місцева мешканка. Двох жінок із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до районної лікарні. Наразі їх прооперовано", - йдеться в повідомленні.

За інформацією облпрокуратури, внаслідок артобстрілу були також повністю зруйновані два житлові будинки, ще два – пошкоджені.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Харківській області.