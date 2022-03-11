Події

12:32 11.03.2022

Унаслідок артобстрілу Золочева на Харківщині 1 жінка загинула, 2 поранені – прокуратура

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування артобстрілу смт Золочева, унаслідок якого одна жінка загинула, ще двох було госпіталізовано.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

"Встановлено, що 10 березня 2022 року в період часу з 10 до 11 години військовослужбовці збройних сил Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл смт Золочів... Унаслідок обстрілу загинула 56-річна місцева мешканка. Двох жінок із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до районної лікарні. Наразі їх прооперовано", - йдеться в повідомленні.

За інформацією облпрокуратури, внаслідок артобстрілу були також повністю зруйновані два житлові будинки, ще два – пошкоджені.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Харківській області.

Теги: #обстріл #харківщина #золочів
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