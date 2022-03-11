Мобільні оператори у Харкові, Мелітополі, Чернігові та Сумах відновлюють інфраструктуру - Держспецзв'язку

Оператори мобільного зв'язку та інтернет-провайдери станом на 9:00 п'ятниці, 11 березня, працюють стабільно та продовжують надавати послуги електронних комунікацій, повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у своєму телеграм-каналі.

Держспецзв'язку зазначає, що в Харкові мобільні оператори відновлюють інфраструктуру з метою покращення мобільного зв'язку. У Херсоні покриття "Київстару" становить 96%, "Vodafone Україна" – 93%, lifecell – 82%. У Мелітополі, Чернігові та Сумах тривають відновлювальні роботи після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв'язку.

Критична інфраструктура "Укртелекому" працює. Через низку пошкоджень магістральних ліній тимчасово не було доступу до інтернет-послуг у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг уже відновлено у Запорізькій області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершуються.

"Протягом доби пошкоджено інфраструктуру, що призвело до відсутності інтернету та телефонії у Чернігівській області. Надання інтернет-послуг у Київській області повністю відновлено після аварії. Також оператор зняв обмеження швидкості доступу до інтернету у всіх областях, крім Сумської – там пріоритет надається на критичні потреби ЗСУ та об'єктів критичної соціальної інфраструктури. Загальна кількість працюючих регіональних вузлів зв'язку – 75%", - йдеться в повідомленні.

Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами продовжують функціонувати у режимі управління під час воєнного стану, який здійснює Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/2182