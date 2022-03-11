Події

09:16 11.03.2022

МВФ уже перерахував Україні $1,4 млрд термінової фіндопомоги

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МВФ уже перерахував Україні $1,4 млрд термінової фіндопомоги

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже перерахував Україні $1,4 млрд США (SDR1005,9 млн) екстреної фінансової підтримки в рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI), рішення про яке було ухвалено у Вашингтоні 9 березня.

"Вчора наша рада директорів затвердила її (швидку відповідь на запит про надзвичайне фінансування) на $1,4 млрд; і за одну хвилину до закриття вчорашнього дня ці гроші були перераховані на рахунок SDR України", - сказала виконавчий директор МВФ Крістіна Георгієва на пресконференції у Вашингтоні увечері 10 березня.

Теги: #мвф #допомога
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