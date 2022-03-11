Події

07:01 11.03.2022

"Челсі" готовий обговорити з урядом Великої Британії право на функціонування "у максимально нормальному режимі"

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Англійський футбольний клуб "Челсі", яким володіє бізнесмен Роман Абрамович, який підпав під санкції, обговорюватиме з урядом Великої Британії право на роботу "в максимально нормальному режимі".

"Ми проведемо сьогоднішні матчі наших чоловічої та жіночої команд проти "Норвіча" та "Вест Хема" відповідно, і ми збираємося брати участь в обговореннях з урядом Великої Британії з питання обсягу ліцензії (на подальшу роботу - ІФ). Це містить отримання дозволу на внесення поправок до ліцензії, щоб дати клубу можливість працювати у максимально нормальному режимі", - йдеться у заяві клубу, опублікованій в четвер.

Британські ЗМІ зазначають, що ще один важливий аспект для "Челсі" - можливість, незважаючи на санкції, змінити власника. За їхніми даними, Абрамович зможе продати "Челсі", якщо він поступиться всім контролем над угодою уряду Великої Британії. При цьому на що підуть кошти, отримані від продажу, також визначатиметься владою.

Раніше повідомлялося, що бізнесмен планує продати клуб та перерахувати гроші від угоди до фонду допомоги постраждалим від російської агресії в Україні. Від продажу Абрамович сподівався отримати близько 3 млрд фунтів.

Раніше у зв'язку з потраплянням Абрамовича під санкції влада країни опублікувала спеціальну ліцензію, яка дозволяє "Челсі" продовжити роботу в обмеженому форматі. Клуб зможе і надалі проводити матчі та вести іншу футбольну діяльність, що "захистить Прем'єр-лігу, ширшу футбольну піраміду, вірних фанатів та інші клуби".

За повідомленнями Sky News, клуб зможе продовжити отримувати дохід завдяки трансляціям своїх матчів, однак "Челсі" втратить можливість продавати квитки або товари зі своєю символікою, а також "підписувати" нових футболістів або продовжувати контракти членів команди, що діють. Клуб зможе витрачати до 500 тис. фунтів на безпеку, харчування та стюардів під час домашніх матчів та до 20 тис. фунтів на пересування для ігор на виїзді.

Також рекламні контракти з клубом переглянуть оператор мобільного зв'язку Three та сервіс доставки Zapp.

У четвер влада Великої Британії впровадила санкції щодо підприємця Романа Абрамовича. У заяві, опублікованій на сайті британського уряду, сказано, що йдеться "про повне заморожування активів та заборону на поїздки".

Теги: #британія #санкції #челсі #ситуація #велика
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