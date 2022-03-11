11 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 16 РОСІЙСЬКА Агресія - DAY 16 RUSSIAN AGRESSION

Цього дня у світі відзначають Всесвітній день водогону. А православна церква вшановує пам'ять святителя Порфирія, архієпископа Газького, який жив у п'ятому столітті. А ще в цей день, 11 років тому, землетрус у Японії спричинив радіаційну аварію на атомній станції Фукусіма-1, а в 2020-му Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу COVID-19.

Всесвітній день водогону

Перший водогін з'явився у Стародавньому Римі у 312 році до н.е. і за довжиною дорівнював 16,5 кілометра. Цензор Апій Клавдій вклав у його будівництво власні кошти. Громадяни були йому за це дуже вдячні, оскільки раніше мусили збирати дощову і річкову воду і зберігати у великих ємностях у власних домівках.

День пам'яті святителя Порфирія

Святий Порфирій походив зі шляхетної та заможної македонської сім'ї. У 25-річному віці він вступив до скитського монастиря в Єгипті. За п'ять років богомольного життя прийшов до Єрусалима, щоб відвідати святі місця, і оселився в печері біля Йордану.

Коли Порфирію виповнилося 40 років, єрусалимський патріарх висвятив його на священика і віддав йому на зберігання частину Господнього хреста. У 396 році у палестинській Газі помер єпископ. Тоді митрополит Кесарії Палестинської Іван після видіння висвятив Порфирія на Газького єпископа, де він ревно працював упродовж 24 років.

Ще в цей день:

1702 – Вийшла друком англійська газета “Дейлі карант”, перша щоденна газета в світі;

1878 – Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід оголосили шарлатанством;

1921 – Уряд УРСР прийняв ухвалу про викуп у населення культурних цінностей для передання державним музеям.

1921 - Марія Текська, дружина короля Великої Британії, стала першою жінкою, яка отримала почесний докторський ступінь Оксфордського університету;

1938 – У ніч проти 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку, було оголошено про “аншлюс” обох країн;

1941 – США почали надавати допомогу військовими матеріалами союзникам антигітлерівської коаліції;

1967 - У цей день зафіксували 446 різних версій композиції "Yesterday" гурту The Beatles, що вийшов двома роками раніше;

1970 - Пабло Пікассо подарував 800 власних робіт музею в Барселоні;

1988 - Англійський банк замінив паперові фунти на металеві;

2004 – У результаті терактів у мадридських приміських поїздах загинула 191 людина;

2006 - Мішель Бачелет стала першою жінкою, обраною на посаду президента Чилі;

Іменини: Ганна, Іван, Петро, Сергій.