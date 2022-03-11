США виділять $53 млн на гуманітарну допомогу Україні, оцінюють кількість тих, хто її потребує, у 12 млн

Віце-президент США Камала Гарріс оголосила про додаткову гуманітарну допомогу на суму майже $53 млн від уряду США через Агентство США з міжнародному розвитку (USAID) для підтримки українців, постраждалих від невиправданого вторгнення Росії в Україну, йдеться в повідомленні USAID на його сайті.

"На сьогодні понад 2 млн осіб були змушені залишити Україну через конфлікт, і, за оцінками, один мільйон переміщених осіб усередині України. Щонайменше 12 млн людей потребують гуманітарної допомоги в усій Україні", - зазначається в релізі.

Згідно з ним, ця додаткова допомога включає підтримку Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) для надання життєво необхідної продовольчої допомоги, зокрема високоенергетичного печива, для задоволення невідкладних потреб. Допомога призначена для сотень тисяч українців, постраждалих від вторгнення, зокрема людей, які змушені залишити свої домівки та які перетинають кордон з України.

Крім того, вона підтримуватиме логістичні операції ВПП із доставки допомоги в Україну, зокрема людям у Києві.

USAID нагадує, що США є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні та з жовтня 2020 року надали її на суму $159 млн, а за останні два тижні - майже $107 млн у відповідь на вторгнення Росії. Група USAID із надання допомоги внаслідок стихійних лих (DART), що базується в регіоні, очолює гуманітарне реагування США на кризу в Україні.

Крім того, було активізовано програми розвитку USAID для реагування на кібератаки, дезінформацію, загрози для енергетичного сектора, основні потреби у сфері охорони здоров'я і підтримки безперервного функціонування місцевих і національних органів влади.