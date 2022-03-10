Шмигаль просить громадян країн-членів ЄС закликати уряди схвалити надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить громадян країн-членів Європейського Союзу закликати уряди їхніх країн ухвалити позитивне рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Найближчими днями країни Європейського Союзу розглянуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Це питання стане одним із визначальних в історії Європи та Європейського Союзу на роки вперед. Ми, звісно, чекаємо на це з нетерпінням від наших європейських партнерів", - сказав Шмигаль у своєму зверненні в четвер увечері.

У зв'язку з цим прем'єр звернувся з закликом не лише до європейських лідерів, а й до всіх громадян країн ЄС: "Підтримайте Україну зараз. Україна заслужила на право стати членом Європейського Союзу".

"Громадяни країн-членів ЄС мають голосно сказати своє слово, щоб у ваших урядів не залишилося жодних сумнівів у тому, яке рішення вони мають ухвалити", - наголосив Шмигаль.