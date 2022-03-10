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22:06 10.03.2022

Кабмін збільшив витрати резервного фонду держбюджету на 50,8 млрд грн - Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Кабінет Міністрів збільшив витрати резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн.

"Сьогодні уряд збільшив витрати резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. Це дозволить в умовах воєнного стану оперативно гарантувати потреби сектору безпеки та оборони", - сказав Шмигаль у своєму зверненні у четвер увечері.

Також прем'єр зазначив, що протягом березня на пенсійні виплати вже направлено 38,3 млрд грн, і лише за останні два дні Кабмін профінансував 13,9 млрд грн на виплату пенсій.

"Енергетична безпека та робота критичної інфраструктури. Оборонно-промисловий комплекс. Агропромисловий комплекс. Логістика. Успішна робота цих секторів - це теж невід'ємні складові нашої перемоги", - сказав він.

Крім того, за його словами, одним із головних завдань уряду є проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій. Пріоритетом будуть продовольчі культури.

"Ми активізували нашу роботу з аграріями за цим напрямом, щоб Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Поновлено роботу підприємств харчової промисловості в тих галузях, які зараз знаходяться не на передовій", - зазначив прем'єр.

Теги: #бюджет #резерв
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