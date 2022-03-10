Єнін повідомив про створення зведеного батальйону Нацполіції України

Ухвалено рішення про створення зведеного батальйону Національної поліції, зокрема, в Києві, який посилить сили оборони Києва, заявив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Днями схвалено рішення про створення зведеного батальйону Національної поліції, зокрема, в Києві, який посилить сили оборони Києва. Вони виконуватимуть завдання командування оборони Києва. Насамперед у боротьбі з можливими десантами супротивника допомагатимуть перекривати проривонебезпечні напрямки, а також виконувати інші доручення Командувача сил оборони Києва", - повідомив Єнін в інтерв'ю "Радіо НВ".