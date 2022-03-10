Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що швейцарські компанії припинять працювати в Росії.

"У розмові з президентом Ігнаціо Кассісом подякував Швейцарії за безпрецедентну підтримку у стримуванні Росії. Одночасно, деякі швейцарські компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи злочинні дії окупанта. Розраховуємо на повну підтримку України у цьому питанні", - написав Шмигаль у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1501982934500352000?s=21