Події

20:55 10.03.2022

Шмигаль розраховує, що швейцарські компанії припинять працювати в Росії

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що швейцарські компанії припинять працювати в Росії.

"У розмові з президентом Ігнаціо Кассісом подякував Швейцарії за безпрецедентну підтримку у стримуванні Росії. Одночасно, деякі швейцарські компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи злочинні дії окупанта. Розраховуємо на повну підтримку України у цьому питанні", - написав Шмигаль у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1501982934500352000?s=21

Теги: #швейцарія #шмигаль
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