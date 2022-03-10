Макрон не вважає за можливе зараз запускати процедури вступу України до ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон розцінює як важливу очікувану на саміті ЄС, що відкрився у Версалі в четвер, дискусію про перспективу вступу України до Євросоюзу.

"Сьогодні у нас про це відбудеться дискусія. Вона важлива. Тому що в цей період треба направити сильний сигнал Україні та українцям", - сказав Макрон журналістам перед початком неформальної зустрічі глав держав та урядів країн Європейського Союзу.

"І водночас потрібно, щоб ми проявляли пильність. Чи можна сьогодні відкрити процедуру вступу для країни, що воює? Я так не думаю. Чи повинні ми закрити двері і сказати: ніколи? Це було б несправедливо", - продовжив французький президент.

За його словами, також слід виявляти увагу та не забувати про "рівновагу в регіоні".

Він, зокрема, наголосив на вразливості Молдови, яка залежить від російських енергоносіїв, має проблему Придністров'я та приймає тисячі біженців з України.

"Не можна кинути Молдову на цьому шляху", - сказав президент, який нагадав, що заявки на вступ до ЄС, крім України, подали також Грузія та Молдова.

"Отже, я думаю, що сьогодні ввечері нам слід надіслати сигнал, але нам треба також поміркувати частково в рамках цього європейського реформування, яке ми готуємо у зв'язку з конвенцією про майбутнє Європи, маючи на увазі, як Європа переосмислить себе географічно", - пояснив Макрон.

Він додав, що події в Україні за всієї їхньої трагічності стануть "елементом, який призведе до повного переформатування архітектури нашої Європи".