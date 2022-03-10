Макрон не очікує дипломатичного врегулювання ситуації в Україні "найближчим часом або найближчими днями"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не очікує у найближчому майбутньому дипломатичного врегулювання ситуації в Україні, пов'язаної із вторгненням Росії та нарощуванням військової агресії.

"Я маю бути чесним і сказати, що не бачу можливості дипломатичного врегулювання найближчими годинами або найближчими днями", - сказав він журналістам перед самітом лідерів країн ЄС у Версалі.

При цьому він запевнив, що продовжить спроби допомогти у пошуках вирішення проблеми. "Ми переговоримо з президентом Путіним найближчими днями. Дивитимемося, чи є зрушення з обох боків", - додав президент Франції.

Президент Франції зазначив, що під час своїх контактів із РФ намагатиметься "вплинути на Росію, підштовхнути її до компромісів".