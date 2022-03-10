Оцінка заявки України на статус кандидата в ЄС – питання місяців або років – прем'єр Нідерландів

Неможливо швидко вивчити питання про те, чи надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС – на це підуть місяці або навіть роки, заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте у четвер.

"Немає такої речі, як механізм швидкого вступу", - сказав він журналістам перед стартом саміту ЄС у Версалі (Франція).

Рютте нагадав, що рішення про те, чи надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, спочатку має розглянути Єврокомісія. Після цього її рекомендації вивчать лідери країн ЄС. "Це триватиме місяці або роки", - констатував він.

Прем'єр наголосив, що наразі, на його думку, потрібно думати більше не про європейські перспективи Києва, а про те, "чим можна допомогти Україні сьогодні, завтра".