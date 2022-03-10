Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі

Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі, повідомляє в четвер Financial Post.

У повідомленні компанії, яке цитує видання, йдеться, що Western Union "провадив великий діалог із широким колом зацікавлених сторін, прагнучи прийти до правильного рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі".

"У світлі трагічних тривалих наслідків нападу Росії на Україну ми дійшли рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі", - розповіли представники Western Union.

У компанії зазначили, що долучаються до міжнародної спільноти та висловлюють щиру надію на дипломатичне та мирне врегулювання.