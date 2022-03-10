Події

16:55 10.03.2022

Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі

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Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі, повідомляє в четвер Financial Post.

У повідомленні компанії, яке цитує видання, йдеться, що Western Union "провадив великий діалог із широким колом зацікавлених сторін, прагнучи прийти до правильного рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі".

"У світлі трагічних тривалих наслідків нападу Росії на Україну ми дійшли рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі", - розповіли представники Western Union.

У компанії зазначили, що долучаються до міжнародної спільноти та висловлюють щиру надію на дипломатичне та мирне врегулювання.

Теги: #росія #union #білорусь #призупинення #western
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