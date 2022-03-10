УВКБ ООН уже отримало понад $300 млн із $500 млн запитаних для біженців України

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яке оцінило екстрені фінансові потреби для реагування на спричинену російським вторгненням кризу з біженцями в Україні приблизно в $500 млн, отримало вже понад $300 млн.

"Наразі ми отримали понад $300 млн, з яких майже $200 млн – від приватних осіб, компаній та фондів", – написав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у твіттері в четвер.

Як раніше зазначала ООН, розпочата Росією війна проти України викликала одну з найбільш стрімких надзвичайних ситуацій з біженцями за всю історію спостережень: за прогнозами організації, кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні може досягти 6,7 млн порівняно з 854 тис. до початку війни, а кількість біженців за кордон – 4 млн із 53 тис.

Відповідно до початкового запиту про фінансову підтримку на $270 млн УВКПЛ ООН має намір надати допомогу 2,1 млн ВПО протягом початкового тримісячного періоду (березень-травень цього року).

Крім того, управління запитало $240 млн фінансування для допомоги 2,4 млн біженцям у перші шість місяців, які розподілятимуть у країнах, що їх прийняли.

Загалом ООН оцінює фінансові потреби у терміновому реагуванні на ситуацію в Україні (United Nations Emergency Appeal for the Ukraine Situation) у $1,7 млрд, з яких $1,1 млрд для України та $550,6 млн – для країн, які прийняли біженців.