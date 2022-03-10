Події

14:34 10.03.2022

На зустрічі Лаврова та Кулеби обговорювалися перспективи саміту РФ-Україна - Чавушоглу

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Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у четвер, що на зустрічі в Анталії глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби обговорювалися, зокрема, перспективи зустрічі президента РФ Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського.

"Чавушоглу повідомив на зустрічі за участю Лаврова та Кулеби в Анталії, що обговорювалася також тема організації зустрічі президентів Росії та України", - повідомило агентство "Анадолу".

У свою чергу видання "Сабах" зазначало, що Чавушоглу вважав найбільш значущим результатом переговорів в Анталії встановлення контакту на такому міністерському рівні між РФ і Україною. Також глава МЗС Туреччини повідомив, що Київ розглядає Туреччину як один із можливих гарантів режиму стійкого припинення вогню в Україні.

Чавушоглу додав, що роботі гуманітарних коридорів в Україні нічого не має заважати.

Теги: #росія #зустріч #туреччина
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