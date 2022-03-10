Події

12:22 10.03.2022

Кабмін дозволив відтермінування митних платежів під час імпорту ліків та низки продуктів і товарів - постанова

1 хв читати

Кабмін дозволив митниці надавати відтермінування митних платежів під час імпорту ліків, медвиробів, товарів військового призначення та критичного імпорту й низки продуктів харчування, а також встановив варіанти спрощеного митного оформлення за попередньою митною декларацією.

Відповідну постанову від 9 березня 2022 року №236 уряд оприлюднив на "Урядовому порталі".

До переліку продуктів харчування, під час ввезення яких на митну територію України надається відтермінування сплати митних платежів, увійшли: м'ясо, риба, молоко та молочні продукти, овочі, кава, чай, продукти борошномельно-круп'яної промисловості, крохмаль, соняшникова олія, жири та олії, маргарин, готові продукти з м'яса, риби та ракоподібних молюсків, цукор та кондитерські вироби, какао та продукти з нього, готові продукти із зерна, борошна, крохмалю чи молока, продукти переробки овочів.

Відповідно до постанови, митне оформлення цих товарів, а також ліків, товарів військового призначення та критичної інфраструктури здійснюється без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД (крім державного експортного контролю).

Щоб оформити відтермінування сплати мита за цими товарами, платник податків має подати заяви разом із митною декларацією, зазначено у документі.

Водночас Кабмін зобов'язав Держмитницю невідкладно забезпечити доопрацювання своїх програмних комплексів, зокрема автоматичної системи управління ризиками для пропуску товарів у спрощеному режимі.

Джерело: https://cutt.ly/vASqurM

Теги: #кабмін #митниця #оформлення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:24 08.03.2022
Кабмін дозволив укладати шлюб із військовослужбовцем без його присутності – постанова

Кабмін дозволив укладати шлюб із військовослужбовцем без його присутності – постанова

16:51 07.03.2022
Кабмін тимчасово дозволив проводити держреєстрацію незалежно від розташування нерухомості юр- або фізосіб - постанова

Кабмін тимчасово дозволив проводити держреєстрацію незалежно від розташування нерухомості юр- або фізосіб - постанова

15:05 07.03.2022
Кабмін затвердив перелік областей, де виплачуватимуть 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу через війну

Кабмін затвердив перелік областей, де виплачуватимуть 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу через війну

13:17 07.03.2022
Держмитниця вилучила 30 ящиків брендового одягу під виглядом гумдопомоги

Держмитниця вилучила 30 ящиків брендового одягу під виглядом гумдопомоги

12:49 06.03.2022
"Укрзалізниця" відкликає раніше виділені для збору останків загиблих російських солдатів вагони-рефрижератори через рішення Росії не забирати тіла

"Укрзалізниця" відкликає раніше виділені для збору останків загиблих російських солдатів вагони-рефрижератори через рішення Росії не забирати тіла

12:25 06.03.2022
Кабмін урегулював виплату 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, і виділив на це 21,5 млн грн

Кабмін урегулював виплату 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, і виділив на це 21,5 млн грн

17:26 05.03.2022
Уряд України визначив порядок броні військовозобов'язаних

Уряд України визначив порядок броні військовозобов'язаних

13:01 05.03.2022
Кабмін дозволив під час дії воєнного стану керувати автомобілями за наявності першого посвідчення водія, термін дії якого закінчився

Кабмін дозволив під час дії воєнного стану керувати автомобілями за наявності першого посвідчення водія, термін дії якого закінчився

12:51 05.03.2022
Кабмін призначив Ковалевську першою заступницею голови Міграційної служби

Кабмін призначив Ковалевську першою заступницею голови Міграційної служби

18:29 04.03.2022
Кабмін зупинив видачу дозвільних документів на час воєнного стану – постанова

Кабмін зупинив видачу дозвільних документів на час воєнного стану – постанова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти розпочали авіаобстріл Маріуполя, бомби потрапляють у житлові будинки – міськрада

Лавров обговорить із відповідними органами гуманітарний коридор із Маріуполя - Кулеба

Припинення вогню РФ прив'язане до виконання вимог Путіна до України

Кулеба та Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні

Автобуси для евакуації цивільних виїхали до Бучі – міськрада

ОСТАННЄ

Російські окупанти розпочали авіаобстріл Маріуполя, бомби потрапляють у житлові будинки – міськрада

Лавров обговорить із відповідними органами гуманітарний коридор із Маріуполя - Кулеба

Припинення вогню РФ прив'язане до виконання вимог Путіна до України

Кулеба та Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні

"Укренерго" успішно впорається з ремонтом пошкоджених російськими загарбниками ліній енергопостачання ЧАЕС без допомоги Білорусі

Тривають бої на території Броварського району, окупант продовжує накопичувати війська і техніку – Київська ОВА

ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ РФ ПРИВ'ЯЗАНЕ ДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПУТІНА ДО УКРАЇНИ

КУЛЕБА ТА ЛАВРОВ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ НА 24 ГОДИНИ, АЛЕ НЕ ДОСЯГЛИ ПРОГРЕСУ В ЦЬОМУ ПИТАННІ

ЛАВРОВ ОБГОВОРИТЬ ІЗ ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ГУМАНІТАРНИЙ КОРИДОР ІЗ МАРІУПОЛЯ - КУЛЕБА

Стефанчук: Вихід РФ із Ради Європи означає, що вона за крок до повернення смертної кари для своїх громадян

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА