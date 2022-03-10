Кабмін дозволив відтермінування митних платежів під час імпорту ліків та низки продуктів і товарів - постанова

Кабмін дозволив митниці надавати відтермінування митних платежів під час імпорту ліків, медвиробів, товарів військового призначення та критичного імпорту й низки продуктів харчування, а також встановив варіанти спрощеного митного оформлення за попередньою митною декларацією.

Відповідну постанову від 9 березня 2022 року №236 уряд оприлюднив на "Урядовому порталі".

До переліку продуктів харчування, під час ввезення яких на митну територію України надається відтермінування сплати митних платежів, увійшли: м'ясо, риба, молоко та молочні продукти, овочі, кава, чай, продукти борошномельно-круп'яної промисловості, крохмаль, соняшникова олія, жири та олії, маргарин, готові продукти з м'яса, риби та ракоподібних молюсків, цукор та кондитерські вироби, какао та продукти з нього, готові продукти із зерна, борошна, крохмалю чи молока, продукти переробки овочів.

Відповідно до постанови, митне оформлення цих товарів, а також ліків, товарів військового призначення та критичної інфраструктури здійснюється без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД (крім державного експортного контролю).

Щоб оформити відтермінування сплати мита за цими товарами, платник податків має подати заяви разом із митною декларацією, зазначено у документі.

Водночас Кабмін зобов'язав Держмитницю невідкладно забезпечити доопрацювання своїх програмних комплексів, зокрема автоматичної системи управління ризиками для пропуску товарів у спрощеному режимі.

Джерело: https://cutt.ly/vASqurM