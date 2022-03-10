Голова Київської області сподівається на евакуацію мирних жителів із Бучі та Гостомелю

У Київській області в середу було евакуйовано понад 10 тис осіб, повідомив Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі українських телеканалів.

При цьому він зазначив, що точніші цифри будуть озвучені пізніше. Евакуація планувалася із Ворзеля, Ірпеня, Бучі, Гостомелю. "На жаль, не все нам вдалося. Ми не змогли потрапити в Бучу та Гостомель", - сказав Кулеба.

"Ми дуже сподіваємося, що сьогодні продовжиться евакуація, що сьогодні ми потрапимо до наших людей, які перебувають у Бучі та Гостомелі", - наголосив він.

Говорячи про ситуацію в області, Кулеба зазначив: "Принципово у нас без змін. Противник намагається оточити нас з боку Броварського шосе, Чорнобильського напрямку та з напрямку Житомирської траси".

За його словами, інтенсивні бої очікувалися у середу на Броварській трасі. "Але російські окупанти отримали хорошу відсіч, і тому трохи у нас спала напруга. Але ми чекаємо щодня, що саме на цьому напрямку, ймовірно, збільшуватиметься активність", - сказав очільник області.