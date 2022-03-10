Події

07:41 10.03.2022

НБУ просить В'єтнам, Туреччину, Казахстан та ще три країни відмовитися обслуговувати російські картки "МИР"

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Національний банк України звернувся до керівництва центробанків Вірменії, Казахстану, Таджикистану, В'єтнаму, Туреччини та Киргизстану з проханням припинити будь-які операції з платіжними картками платіжної системи "МИР" на території цих країн.

"Фінансування збройної агресії проти України має бути зупинено Саме тому ми дуже розраховуємо на підтримку наших ініціатив міжнародними партнерами", – наводяться в повідомленні НБУ слова його голови Кирила Шевченка.

Зокрема, йдеться про припинення обслуговування карток "МИР" у мережі банкоматів та POS-терміналів, а також про неможливість їх використання у сфері електронної комерції та під час здійснення P2P-переказів.

Як повідомлялося, після рішення Visa та Mastercard припинити обслуговування російських карток Центробанк рекомендував клієнтам російських банків користуватися картками "МИР" у тих країнах, де їх приймають.

Крім того, великі російські банки після заяв Visa і MasterCard оголосили, що опрацьовують можливість випуску карти "МИР" з китайською UnionPay.

Теги: #нбу #світ #звернення
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