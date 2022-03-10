Події

07:19 10.03.2022

Російські окупанти обстрілюють мирне населення, яке пересувається пішки між населеними пунктами в Чернігівській області, є втрати – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

1 хв читати

Російські окупанти обстрілюють людей, які пішки переміщуються у районах Чернігівської області. Повідомляється про загиблих та поранених, зазначили у пресслужбі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"9 березня російські окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова, загинули і поранені… Люди йшли пішим маршрутом із міста та потрапили під ворожі обстріли", – йдеться в повідомленні на сторінці Центру в Facebook у середу ввечері, з посиланням на голову Чернігівської ОВ В'ячеслава Чауса.

Крім того, повідомляється, що є загибла дівчина з Мени. Чотири людини з Мени із легкими пораненнями зараз у лікарні, розповів міський голова Мени Геннадій Примаков.

"Ще є загиблі зі Сновська та Корюківки, загинув юнак, який з матір'ю прямував до Корюківки... Загинув 19-річний хлопець із Новгород-Сіверської громади", повідомили міський голова Корюківки Ратан Ахмедов та мер Новгород-Сіверського Людмила Ткаченко.

Травмованих доправили до Куликівської лікарні.

Джерело: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/

Теги: #жертви #обстріли #чернігівська
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:19 10.03.2022
У Маріуполі після бомбардування дитячої лікарні троє загиблих – Маріупольська міськрада

У Маріуполі після бомбардування дитячої лікарні троє загиблих – Маріупольська міськрада

07:37 10.03.2022
Через обстріл с.Слобожанське на Харківщині загинули четверо людей, з яких двоє дітей - ДСНС

Через обстріл с.Слобожанське на Харківщині загинули четверо людей, з яких двоє дітей - ДСНС

06:52 10.03.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 516 цивільних, ще 908 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 516 цивільних, ще 908 поранено – ООН

06:33 10.03.2022
Одна людина загинула, двоє поранені 8 березня внаслідок авіаудару по с.Пісківка Бучанської тергромади – МВС

Одна людина загинула, двоє поранені 8 березня внаслідок авіаудару по с.Пісківка Бучанської тергромади – МВС

22:29 09.03.2022
Російські окупанти обстрілюють блокпости в Миколаєві з боку Кропивницького – мер

Російські окупанти обстрілюють блокпости в Миколаєві з боку Кропивницького – мер

22:06 09.03.2022
Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

14:51 09.03.2022
У Малині знайшли шостого загиблого внаслідок авіаудару 8 березня - ДСНС

У Малині знайшли шостого загиблого внаслідок авіаудару 8 березня - ДСНС

14:13 09.03.2022
Евакуація з Ізюму не розпочалася через обстріл - Синєгубов

Евакуація з Ізюму не розпочалася через обстріл - Синєгубов

13:39 09.03.2022
Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув, ще дві людини поранені

Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув, ще дві людини поранені

11:10 09.03.2022
Унаслідок обстрілів 8 березня в Луганській області загинули 5 мирних громадян, 16 дістали поранень

Унаслідок обстрілів 8 березня в Луганській області загинули 5 мирних громадян, 16 дістали поранень

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Маріуполі після бомбардування дитячої лікарні троє загиблих – Маріупольська міськрада

Українська армія утримує наступ супротивника на трьох напрямках, веде кругову оборону Маріуполя – Генштаб

Війна в Україні забрала життя щонайменше 516 цивільних, ще 908 поранено – ООН

МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фіндопомоги Україні - фонд

Зеленський: Вдалося організувати три гумкоридори та врятувати близько 35 тис. людей

ОСТАННЄ

Кабмін надав СБУ право здійснювати імпорт товарів військового призначення і товарів, які містять державну таємницю до 1 лютого 2027 року

В УКРАЇНІ В ЧЕТВЕР ТРИВАТИМЕ ЕВАКУАЦІЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ З НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ - ВЕРЕЩУК

ДСНС повідомляє про евакуацію 404 тис. людей в Україні

Росія не братиме участі в роботі Ради Європи - МЗС

Кулеба та Чавушоглу провели переговори перед зустріччю з Лавровим

На Харківщину прибула гумдопомога з інших регіонів України, а також Швейцарії та Польщі – Синєгубов

Голова Київської області сподівається на евакуацію мирних жителів із Бучі та Гостомелю

Держдеп США порівняв дії РФ в Україні з блокадою Ленінграда у Другій світовій війні

У результаті нічного авіаудару по с.Битиця Сумського району потерпілих немає – ДСНС

Понад 43 тис осіб напередодні були успішно евакуйовані із Сум до Лубен – начальник Полтавської ОВА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА