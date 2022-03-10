Російські окупанти обстрілюють мирне населення, яке пересувається пішки між населеними пунктами в Чернігівській області, є втрати – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Російські окупанти обстрілюють людей, які пішки переміщуються у районах Чернігівської області. Повідомляється про загиблих та поранених, зазначили у пресслужбі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"9 березня російські окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова, загинули і поранені… Люди йшли пішим маршрутом із міста та потрапили під ворожі обстріли", – йдеться в повідомленні на сторінці Центру в Facebook у середу ввечері, з посиланням на голову Чернігівської ОВ В'ячеслава Чауса.

Крім того, повідомляється, що є загибла дівчина з Мени. Чотири людини з Мени із легкими пораненнями зараз у лікарні, розповів міський голова Мени Геннадій Примаков.

"Ще є загиблі зі Сновська та Корюківки, загинув юнак, який з матір'ю прямував до Корюківки... Загинув 19-річний хлопець із Новгород-Сіверської громади", повідомили міський голова Корюківки Ратан Ахмедов та мер Новгород-Сіверського Людмила Ткаченко.

Травмованих доправили до Куликівської лікарні.

Джерело: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/