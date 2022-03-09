Події

22:29 09.03.2022

Російські окупанти обстрілюють блокпости в Миколаєві з боку Кропивницького – мер

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Російські окупанти обстрілюють блокпости в Миколаєві з боку Кропивницького та можуть готуватися до наступу, повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Зараз у нас стріляють із боку Кропивницького, обстрілюють блокпости. Напевно, або перевіряють нашу обороноздатність, або готуються до наступу", – сказав він у своєму відеозверненні.

При цьому він не виключив того, що окупанти обстрілюватимуть місто вночі.

Джерело: https://fb.watch/bENvE_wwuJ/

Теги: #миколаїв #обстріли
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