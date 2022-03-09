ЗС України повністю контролюють Дергачі Харківської області, ворог втратив чотири одиниці техніки - Синєгубов

Місто Дергачі Харківської області знаходиться під контролем Збройних сил України, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Збройні Сили України вигнали російського окупанта з Дергачів і повністю контролюють територію. Там уже тривалий час точаться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника і перейшли в контрнаступ", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ворог втратив 2 танки та 2 броньовані автомобілі. Українські військові втрат не зазнали.

Джерело: https://t.me/synegubov/2588