Події

21:48 09.03.2022

ЗС України повністю контролюють Дергачі Харківської області, ворог втратив чотири одиниці техніки - Синєгубов

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Місто Дергачі Харківської області знаходиться під контролем Збройних сил України, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Збройні Сили України вигнали російського окупанта з Дергачів і повністю контролюють територію. Там уже тривалий час точаться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника і перейшли в контрнаступ", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ворог втратив 2 танки та 2 броньовані автомобілі. Українські військові втрат не зазнали.

Джерело: https://t.me/synegubov/2588

Теги: #зсу #харківщина #дергачі
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