Події

21:32 09.03.2022

"Укртелеком" зняв обмеження швидкості доступу в інтернет у всіх областях окрім Сумської, на Чернігівщині послуги тимчасово не надаються

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АТ "Укртелеком" оперативно ліквідувало аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській та Миколаївській областях.

"Сьогодні сталося кілька аварій на магістральних лініях. Тому Сумська, Херсонська та Миколаївська області зазнавали перебої зі зв'язком. Аварії вдалося оперативно ліквідувати. Висловлюємо подяку колегам з Vodafone Ukraine за допомогу у забезпеченні Сумської області зв'язком. Ще тривають роботи з відновлення інтернет-послуг у частині Київської області. Сподіваємось закінчити їх сьогодні", - йдеться у повідомленні у Facebook оператора.

Також "Укртелеком" прозвітував про зняття обмеження швидкості доступу в інтернет у всіх областях, окрім Сумської області.

Пріоритет інтернет-доступу там надається сервісам ЗСУ, органам державної влади та соціальній інфраструктурі.

На Чернігівщині послуги тимчасово не надаються через пошкодження інфраструктури під час бойових дій.

Загальна кількість регіональних вузлів зв'язку, що працюють, збільшилася до 75%.

Джерело: https://www.facebook.com/Ukrtelecom

Теги: #укртелеком #інтернет
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