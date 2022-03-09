Поліція затримала в Запоріжжі городянина за підозрою в диверсійній діяльності

Поліцейські у Запоріжжі затримали місцевого жителя за підозрою у веденні диверсійної діяльності на території міста, вилучили у нього зброю та радіокеровані дрони, повідомляє Національна поліція України.

"Поліцейські управління стратегічних розслідувань Запорізької області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ спільно зі слідчими відділення поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП у Запорізькій області, 9 березня в ході планових оперативно-розшукових заходів затримали жителя Шевченківського району міста, 1978 р. н. диверсійної діяльності на території Запоріжжя", – зазначається у повідомленні.

У результаті проведення працівниками поліції комплексу оперативних заходів у чоловіка виявлено та вилучено автомат Калашникова та 30 набоїв калібру 5,45 мм. Також під час проведення огляду офісу, розташованого в селищі Воєнбуд, який винаймав чоловік, вилучено автомат Калашникова калібру 7,62 та 400 набоїв до нього, гранату РГД із запалом, 2 пістолети Макарова, а також радіокеровані дрони.

Слідчі поліції до речових доказів долучили чорні записи, мобільні термінали та флеш-носії.

Розпочато досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, визначеного в ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Поліцейські перевіряють причетність затриманого до диверсійної діяльності.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/2288