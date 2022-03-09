Кожен другий українець вірить у "закриття неба" над Україною країнами НАТО - соцопитування "Рейтингу"

Половина українців (50%) вважає, що країни, що входять до складу Північноатлантичного альянсу, "закриють" небо над Україною, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг" 8-9 березня 2022 року.

При цьому 19% громадян вірять у те, що НАТО ухвалить таке рішення найближчим часом, а 31% вважають, що це станеться пізніше. Не вірять у такий крок країн Заходу - 43% українців.

79% респондентів вважають, що зволікання із "закриттям неба" країнами НАТО зумовлено страхом прямої війни з Росією. Ще 12% вважають, що країни НАТО не хочуть псувати стосунки із країною-окупантом.

Водночас абсолютна більшість опитаних (90%) вважають, що Україна має продовжувати тиснути на НАТО із вимогами "закрити" небо.

Крім того, результати опитування показали, що українці вважають дипломатичну (48%) та гуманітарну (47%) підтримку України західними партнерами відносно достатніми.

Скоріше недостатніми вважаються фінансова підтримка (достатня - 39%, недостатня - 45%) та економічні санкції проти Росії (достатні - 32%, недостатні - 62%).

Найгірше опитані оцінили військову допомогу Україні: достатньою вважають лише 29%, недостатньою - 62% опитаних. У регіональному розрізі найгірше оцінюють різні напрями міжнародної підтримки на Півдні та Сході, відносно краще - на Заході та в Центрі.

"Військова допомога Україні - напрям міжнародної підтримки, якого найбільше очікують українці (63%). У цьому напрямі допомоги респонденти вимагають закриття неба (89%) та надання озброєння (47%). Крім того, чверть вважають необхідною військову медичну допомогу та іноземних добровольців, кожен п'ятий - обладнання (рації, тепловізори та інше), захисні жилети, шоломи", - йдеться у релізі з результатами опитування, оприлюдненому у середу.

Соціологічне опитування "Оцінка міжнародної підтримки" було проведено групою "Рейтинг" 8-9 березня 2022 року. Під час дослідження було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.