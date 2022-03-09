Події

16:38 09.03.2022

"Укрзалізниця" спільно з УДП запускають евакуаційний маршрут Одеса - Тульча

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Філія "Укрзалізниці" (УЗ) "Одеська залізниця" спільно з Українським Дунайським пароплавством (УДП) запускають проєкт нового формату евакуаційного маршруту Одеса - Тульча (Румунія), повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін.

У його повідомленні у Телеграм-каналі уточнюється, що сьогодні, в середу, о 23:23 з головного вокзалу Одеси відправляється поїзд у складі чотирьох вагонів на Ізмаїл. Прибуття в Ізмаїл заплановано наступного дня о 5:00.

З морвокзалу в Ізмаїлі буде організовано відправлення катером до Тульчі з прибуттям о 10:30.

Весь маршрут безкоштовний, уточнює Камишін.

Як повідомлялося, раніше УДП з 9 березня запустило евакуаційні річкові рейси з порту "Ізмаїл" до порту "Тульча" в Румунії.

Джерело: https://t.me/zalizni_zminy/217

Теги: #евакуація #укрзалізниця #поїзди
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