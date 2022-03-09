Окупанти розвернули гуманітарну колону із Запоріжжя до Енергодару

Російські окупанти розвернули гуманітарну колону вантажівок із продовольством та ліками, що прямує із Запоріжжя до Енергодару (Запорізька область), повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У відеозверненні, розміщеному 9 березня в Телеграм-каналі, Старух зазначає, що на сьогодні існували домовленості з російськими окупантами про організацію гуманітарного коридору із Запоріжжя до Енергодару, а також "зеленого" (евакуаційного коридору) з Енергодару до Запоріжжя.

Проте біля м. Василівка окупанти розвернули п'ять вантажівок із ліками, продуктами харчування та іншими необхідними для населення речами.

Також, за словами Старуха, з Енергодару у бік Запоріжжя вирушила евакуаційна колона з людьми. До неї можуть приєднатися також мешканці Василівки.

"Також хочуть виїхати люди з Дніпрорудного та Василівки. Чекаємо, що росіяни пропустять їх, виконають свої обіцянки", - підсумував голова ОВА.

У Запоріжжі все підготовлено до прийому евакуйованих жителів регіону.