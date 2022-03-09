Події

16:04 09.03.2022

Окупанти розвернули гуманітарну колону із Запоріжжя до Енергодару

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Російські окупанти розвернули гуманітарну колону вантажівок із продовольством та ліками, що прямує із Запоріжжя до Енергодару (Запорізька область), повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У відеозверненні, розміщеному 9 березня в Телеграм-каналі, Старух зазначає, що на сьогодні існували домовленості з російськими окупантами про організацію гуманітарного коридору із Запоріжжя до Енергодару, а також "зеленого" (евакуаційного коридору) з Енергодару до Запоріжжя.

Проте біля м. Василівка окупанти розвернули п'ять вантажівок із ліками, продуктами харчування та іншими необхідними для населення речами.

Також, за словами Старуха, з Енергодару у бік Запоріжжя вирушила евакуаційна колона з людьми. До неї можуть приєднатися також мешканці Василівки.

"Також хочуть виїхати люди з Дніпрорудного та Василівки. Чекаємо, що росіяни пропустять їх, виконають свої обіцянки", - підсумував голова ОВА.

У Запоріжжі все підготовлено до прийому евакуйованих жителів регіону.

Теги: #запоріжжя #гумколона #розворот
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