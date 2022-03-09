Події

14:42 09.03.2022

Столтенберг застеріг РФ від атак на лінії постачань із країн НАТО в Україну

2 хв читати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що напад Росії на лінії постачань країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни, що вирує у Східній Європі, повідомляє CBC News.

"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплене у статуті ООН. Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться якийсь напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це призведе до спрацьовування статті 5", - сказав Столтенберг в інтерв'ю CBC News.

Стаття 5 - це положення про самооборону в установчому договорі НАТО, в якому йдеться про те, що напад на одного члена НАТО є нападом на всі 30 країн-членів.

"Я абсолютно переконаний, що президент Путін знає про це і ми усуваємо всі підстави для прорахунків, нерозуміння нашого зобов'язання захищати кожен дюйм території НАТО", - зазначив Столтенберг.

Генсек сказав, що існує чітка різниця між лініями постачання всередині України і тими, які працюють за її межами.

"В Україні триває війна, і, звісно, лінії постачання всередині України можуть бути атаковані", - зазначив він.

Генсек наголосив, що напад на територію НАТО, війська НАТО, спроможності НАТО був би нападом на НАТО.

Столтенберг заявив, що послання НАТО Росії полягає в тому, що "вони мають покласти край війні, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну і що ми продовжуємо впроваджувати безпрецедентні санкції".

Джерело: https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-russia-putin-stoltenberg-nato-1.6377675

Теги: #рф #нато #столтенберг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 09.03.2022
Кулеба не покладає на переговори з Лавровим завищених очікувань, але обіцяє витискати по максимуму

Кулеба не покладає на переговори з Лавровим завищених очікувань, але обіцяє витискати по максимуму

13:17 09.03.2022
Полонених російських окупантів зберуть в одному місці – Денисенко

Полонених російських окупантів зберуть в одному місці – Денисенко

09:02 09.03.2022
Universal Music Group призупиняє роботу в Росії та закриває там офіси

Universal Music Group призупиняє роботу в Росії та закриває там офіси

08:17 09.03.2022
Москва може залучити військових із Придністров'я до війни з Україною – Генштаб ЗСУ

Москва може залучити військових із Придністров'я до війни з Україною – Генштаб ЗСУ

05:57 09.03.2022
Рішення про те, чи передавати літаки Україні, що належать Польщі, ухвалює польський уряд – Кірбі

Рішення про те, чи передавати літаки Україні, що належать Польщі, ухвалює польський уряд – Кірбі

00:01 09.03.2022
Рішення США про заборону імпорту російської нафти - потужний сигнал усьому світові - Зеленський

Рішення США про заборону імпорту російської нафти - потужний сигнал усьому світові - Зеленський

22:31 08.03.2022
Starbucks призупиняє діяльність у Росії

Starbucks призупиняє діяльність у Росії

22:16 08.03.2022
CERN призупинив співпрацю з РФ через військове вторгнення в Україну

CERN призупинив співпрацю з РФ через військове вторгнення в Україну

21:55 08.03.2022
Ткаченко закликає світові музичні лейбли припинити діяльність Росії

Ткаченко закликає світові музичні лейбли припинити діяльність Росії

20:57 08.03.2022
Зеленський подякував США за заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля, закликав інші країни наслідувати цей приклад

Зеленський подякував США за заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля, закликав інші країни наслідувати цей приклад

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЧАЕС знеструмлена, через 48 годин виникне загроза витоку радіації – Кулеба

Евакуація з Ізюму не розпочалася через обстріл - Синєгубов

Окупанти не пустили гуманітарну колону на контрольовану ними частину Запорізької області - голова обладміністрації

Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув, ще дві людини поранені

Україна впровадила контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального

ОСТАННЄ

ЧАЕС знеструмлена, через 48 годин виникне загроза витоку радіації – Кулеба

Громадська рада Міносвіти просить міжнародні організації у сфері освіти закликати ЄС та НАТО убезпечити небо над Україною

Шведський суд відхилив позов "Газпрому" про оскарження рішення арбітражу щодо спору з PGNiG на $1,6 млрд

Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії європейські перспективи та подякував за підтримку

Евакуація з Ізюму не розпочалася через обстріл - Синєгубов

ЄС обмежує експорт до РФ технологій, пов'язаних із морською навігацією, впроваджує санкції проти 160 осіб, зокрема членів Ради Федерації, підприємців - глава ЄК

Європейська комісія створює на своєму вебсайті сторінку українською з інформацією для українських біженців

Окупанти не пустили гуманітарну колону на контрольовану ними частину Запорізької області - голова обладміністрації

Конгрес США оприлюднив проєкт бюджету на 2022 рік, планує виділити $13,6 млрд на допомогу Україні

"Нова пошта" видає міжнародні грошові перекази Western Union і Ria без комісії у своїх відділеннях

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА