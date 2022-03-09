Столтенберг застеріг РФ від атак на лінії постачань із країн НАТО в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що напад Росії на лінії постачань країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни, що вирує у Східній Європі, повідомляє CBC News.

"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплене у статуті ООН. Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться якийсь напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це призведе до спрацьовування статті 5", - сказав Столтенберг в інтерв'ю CBC News.

Стаття 5 - це положення про самооборону в установчому договорі НАТО, в якому йдеться про те, що напад на одного члена НАТО є нападом на всі 30 країн-членів.

"Я абсолютно переконаний, що президент Путін знає про це і ми усуваємо всі підстави для прорахунків, нерозуміння нашого зобов'язання захищати кожен дюйм території НАТО", - зазначив Столтенберг.

Генсек сказав, що існує чітка різниця між лініями постачання всередині України і тими, які працюють за її межами.

"В Україні триває війна, і, звісно, лінії постачання всередині України можуть бути атаковані", - зазначив він.

Генсек наголосив, що напад на територію НАТО, війська НАТО, спроможності НАТО був би нападом на НАТО.

Столтенберг заявив, що послання НАТО Росії полягає в тому, що "вони мають покласти край війні, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну і що ми продовжуємо впроваджувати безпрецедентні санкції".

Джерело: https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-russia-putin-stoltenberg-nato-1.6377675