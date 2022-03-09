ЄС обмежує експорт до РФ технологій, пов'язаних із морською навігацією, впроваджує санкції проти 160 осіб, зокрема членів Ради Федерації, підприємців - глава ЄК

Євросоюз упроваджує санкції стосовно 160 фізичних осіб, зокрема проти членів Ради Федерації РФ, заявила в середу голова Єврокомісії (ЄС) Урсула фон дер Ляєн.

"Ми посилюємо низку санкцій у відповідь на воєнну агресію Росії проти України, вносимо до санкційних списків іще 160 осіб: олігархів, членів Федеральної Ради", - написала фон дер Ляєн у твіттері.

Вона наголосила, що санкції також стосуватимуться "експорту в Росію технологій морської навігації".

Крім того, ЄС застосує обмежувальні заходи до банківського сектора Білорусі, додала вона.