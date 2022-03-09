"Нова пошта" видає міжнародні грошові перекази Western Union і Ria без комісії у своїх відділеннях

У відділеннях логістичної компанії "Нова пошта" можна отримати міжнародні грошові перекази Western Union і Ria, які скасували комісію в Україні.

У повідомленні компанії, оприлюдненому в середу, зазначається, що тепер із-за кордону можна відправляти грошові перекази в Україну без комісії через Western Union і Ria.

Пільгові умови діятимуть до 31 березня.

Зокрема, і Western Union, і Ria не стягують комісію за перекази українцям з усіх країн світу.

Отримати міжнародні перекази Western Union і Ria можна в будь-якому відкритому відділенні "Нова пошта", список яких постійно оновлюється на сайті компанії.