Події

11:33 09.03.2022

ArcelorMittal Кривий Ріг виділяє $2 млн на забезпечення гуманітарних потреб України під час війни з Росією

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Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) переказав $1 млн на банківський рахунок уряду України для гуманітарних цілей: забезпечення житлом, продуктами харчування, ліками та одягом біженців і внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з пресрелізом АМКР у середу, підприємство також виділило додатково $1 млн на надання гуманітарної допомоги в місті Кривий Ріг. Компанія розпочне із забезпечення медичними засобами та обладнанням місцевих лікарень, насамперед тих, де лікуватимуть поранених. Уся допомога надається у координації з Об'єднаним штабом територіальної оборони Кривого Рогу.

Крім того, АМКР здійснив авансовий платіж податків за користування надрами розміром 2,250 млрд грн для підтримки державного бюджету в цій надзвичайно складній ситуації.

"Це жахливо, що серед жертв цієї війни є звичайні, цивільні люди. Як світова корпорація та українська компанія, ми хочемо зробити свій внесок і допомогти людям, яких було поранено або які втратили свої домівки. Ми молимося за наш улюблений Кривий Ріг та його захисників. Будемо використовувати наші професійні навички в галузі закупівель і логістики, а також нашу фінансову спроможність, щоб допомогти Кривому Рогу, а потім – відбудувати Україну", – сказав генеральний директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо, якого цитує пресслужба.

При цьому нагадується, що 3 березня АМКР розпочав зупинення металургійного виробництва. Коксохімічний завод працює на гарячому простої, а гірничодобувний департамент працює на мінімальних потужностях. Компанія продовжує виплачувати заробітну плату всім працівникам у повному обсязі, незалежно від того, чи працюють вони на заводі, вдома, перебувають в оплачуваній відпустці або були призвані на службу до Збройних сил.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #кошти #амкр #гумпотреби
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