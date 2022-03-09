Джоан Роулінг пожертвує майже 1 млн фунтів стерлінгів на допомогу дітям в українських дитбудинках

Письменниця Джоан Роулінг пожертвує майже 1 млн фунтів стерлінгів благодійній організації Lumos, яка збирає кошти для відправлення допомоги дітям у дитячих будинках в Україні.

"Я особисто пожертвую… майже 1 млн фунтів стерлінгів. Велике спасибі всім, хто також зробив пожертвування. Ви допомагаєте Lumos виконувати найважливішу роботу для деяких із найуразливіших дітей в Україні", - написала Роулінг у Twitter.