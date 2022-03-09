Події

11:24 09.03.2022

Джоан Роулінг пожертвує майже 1 млн фунтів стерлінгів на допомогу дітям в українських дитбудинках

1 хв читати
Джоан Роулінг пожертвує майже 1 млн фунтів стерлінгів на допомогу дітям в українських дитбудинках

Письменниця Джоан Роулінг пожертвує майже 1 млн фунтів стерлінгів благодійній організації Lumos, яка збирає кошти для відправлення допомоги дітям у дитячих будинках в Україні.

"Я особисто пожертвую… майже 1 млн фунтів стерлінгів. Велике спасибі всім, хто також зробив пожертвування. Ви допомагаєте Lumos виконувати найважливішу роботу для деяких із найуразливіших дітей в Україні", - написала Роулінг у Twitter.

 

Теги: #діти #пожертвування #благодійність
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:13 09.03.2022
Унаслідок авіанальоту РФ на с. Донець Харківської області загинули одна доросла людина і 7-річна дитина – ДСНС

Унаслідок авіанальоту РФ на с. Донець Харківської області загинули одна доросла людина і 7-річна дитина – ДСНС

23:35 08.03.2022
Девід і Вікторія Бекхеми пожертвували на допомогу українським дітям і закликали робити пожертвування для біженців

Девід і Вікторія Бекхеми пожертвували на допомогу українським дітям і закликали робити пожертвування для біженців

15:01 08.03.2022
Український омбудсмен: Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 41 дитина, 76 поранено

Український омбудсмен: Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 41 дитина, 76 поранено

14:02 08.03.2022
Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни" – Подоляк

Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни" – Подоляк

12:02 08.03.2022
У Маріуполі від зневоднення померла дитина - Зеленський

У Маріуполі від зневоднення померла дитина - Зеленський

17:56 07.03.2022
Міносвіти спільно з педагогами та дитячими психологами запустили Telegram-канал "Підтримай дитину"

Міносвіти спільно з педагогами та дитячими психологами запустили Telegram-канал "Підтримай дитину"

16:04 07.03.2022
Офіс президента спільно з ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики створили бот "Дитина не сама" для допомоги дітям у воєнний час

Офіс президента спільно з ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики створили бот "Дитина не сама" для допомоги дітям у воєнний час

15:44 07.03.2022
Кошти з "пакунка малюка" можна використовувати без обмежень - омбудсмен Денісова

Кошти з "пакунка малюка" можна використовувати без обмежень - омбудсмен Денісова

12:50 07.03.2022
Через обстріли в Харкові постраждали десятки дитсадків та шкіл - міськрада

Через обстріли в Харкові постраждали десятки дитсадків та шкіл - міськрада

12:44 07.03.2022
В Україні створили Telegram-канал з інформацією про знайдених та загублених дітей

В Україні створили Telegram-канал з інформацією про знайдених та загублених дітей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Публічне коментування постачання зброї може ускладнити отримання додаткових можливостей для української армії - Резніков

Україна подала на РФ до суду ООН за спотворення поняття "геноцид" – ексзаступник генпрокурора Мамедов

У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення - Держспецзв'язку

США не можуть прикрити Україну "Залізним куполом", але продовжать розглядати розширення військової допомоги - чиновник

Маріуполь залишається в облозі, у Мар'їнській громаді від початку доби триває бій – голова Донецької ОВА

ОСТАННЄ

ArcelorMittal Кривий Ріг виділяє $2 млн на забезпечення гуманітарних потреб України під час війни з Росією

Публічне коментування постачання зброї може ускладнити отримання додаткових можливостей для української армії - Резніков

СБУ оприлюднила відео допиту полоненого російського військового: була команда захопити Харків за три дні та дозвіл стріляти по мирному населенню

Венеціанська комісія ініціює припинення у своєму складі представництва РФ – КС

Зеленський обговорив шляхи посилення санкційного тиску на Росію з прем'єр-міністром Канади

Унаслідок обстрілів 8 березня в Луганській області загинули 5 мирних громадян, 16 дістали поранень

Агрохолдинг "МХП" безоплатно передав 4 тис. тонн продовольства військовим і бюджетникам - голова правління

"Укрзалізниця" додає на середу евакуаційні рейси з Києва, Кривого Рогу, Дніпра

Україна подала на РФ до суду ООН за спотворення поняття "геноцид" – ексзаступник генпрокурора Мамедов

У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення - Держспецзв'язку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА