Події

09:45 09.03.2022

Під егідою Червоного хреста організовано "зелений коридор" для евакуації жителів Енергодара до Запоріжжя

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Під егідою Червоного хреста організовано "зелений коридор" для евакуації жителів Енергодара до Запоріжжя

Міський голова Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов повідомляє про оголошення режиму припинення вогню з 9.00 середи та організації під егідою Червоного хреста гуманітарного коридору з Запоріжжя до Енергодара, та "зеленого" – для евакуації населення – до міста Запоріжжя.

"Усім жителям Енергодара, сусіднім селам Василівського, Кам'янка-Дніпровського, В.-Білозерського районів! Сьогодні, 9 березня, під егідою Червоного хреста організовується гуманітарний коридор із Запоріжжя до Енергодара, та "зелений" – для евакуації населення – до міста Запоріжжя! З 9.00 оголошено режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні мера в телеграм-каналі.

За його словами, орієнтовно з 12.00 до 13.00 до Енергодара буде доставлено інсулін, деякі медикаменти та сухі продукти для подальшої організації безкоштовних соціальних їдалень у школах і підтримки найбільш незахищених категорій населення.

"Увага! На зворотному шляху автобуси забиратимуть мирних жителів, які хочуть виїхати з Енергодара! Узгоджено також можливість сформувати колону з особистого транспорту, якою дозволено їхати за автобусами. Всі автобуси й особистий транспорт повинні мати маркування у правому верхньому кутку лобового скла у вигляді Червоного хреста! Подбайте про це заздалегідь", - йдеться у повідомленні.

Мер уточнює, що місце збору громадян для евакуації – ділянка дороги на вулиці Курчатова, від "червоного" будинку до набережної в бік прогулянкового каналу. Збір жителів міста та жителів сусідніх сіл – орієнтовно з 12:00 до 13:00.

Теги: #коридор #енергодар
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