Події

09:37 09.03.2022

Україна виборола ще дві медалі на Паралімпіаді у Пекіні

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Україна виборола ще дві медалі на Паралімпіаді у Пекіні

Українські спортсмени вибороли ще дві медалі на зимових Паралімпійських іграх у Пекіні.

"Дві медалі приніс Україні п’ятий день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні. Вони були здобуті в різних класах лижних гонок у спринті вільним стилем", - ідеться у повідомленні Національного олімпійського комітету.

Зазначається, що Оксана Шишкова, яка виступає серед спортсменок із порушенням зору (гайд Андрій Марченко), виборола вже свою другу срібну та загалом четверту нагороду на цій Паралімпіаді.

Повний комплект медалей уже зібрав у Пекіні-2022 Григорій Вовчинський, до золота та срібла в біатлоні він додав бронзу у лижних перегонах.

Загалом національна збірна України виборола вже 19 нагород: 6 золотих, 8 срібних, 5 бронзових, і посідає третє місце у медальному заліку, поступаючись Китаю та Канаді.

Теги: #медалі #паралімпіада
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