Rozetka відновила доставку до відділення "Нової пошти"

Найбільший український інтернет-магазин Rozetka.ua (ТОВ "Розетка.Уа", Київ) відновив доставку замовлень до відділень логістичної компанії "Нова пошта", які працюють.

"Ми відновлюємо відвантаження замовлень Україною до відділень "Нова пошта". Список доступних відділень постійно оновлюється, його можна переглянути при оформленні замовлення на сайті. Орієнтовний термін відвантаження товарів зі складу два-три дні. Терміни відправки та доставки до відділення залежать від загальної ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні на сайті Rozetka.

Наразі замовлення доступні лише за передоплатою.

Як повідомлялося, Rozetka продовжує роботу.