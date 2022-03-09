У результаті обстрілу в Сєвєродонецьку загинули десятеро людей, ще десять – постраждали – голова Луганської ОВА

У результаті обстрілів 8 березня російським агресором міста Сєверодонецька Луганської області загинуло 10 людей, ще 10 – поранено, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"За вчора (за вівторок – ІФ) російська армія відкрила вогонь по житлових будинках та спорудах у Сєвєродонецьку за адресою: вул. Курчатова, 17 а (дитячий садок №42), вул. Б. Ліщини, магазин "Стройка" та АЗС "Паралель ", пр. Центральний, 40 (двоє постраждалих), пр. Центральний, 49 (двоє постраждалих), перехрестя пр. Космонавтів та пр. Гвардійський (знайдений загиблий), вул. Гагаріна, 106 (влучення поряд із авто медичної служби, знайдені двоє загиблих), вул.8 Березня, 18, (біля будинку знайдено загиблу жінку), пр. Хіміків, 20 (знайдений загиблий), вулиця Донецька 46 а (постраждалий), вул. Центральний, 40 (двоє постраждалих), пр. Хіміків, 34 (знайдено загиблого), вул.Менделєєва, 43 (знайдено загиблого), пр. Гвардійський, 63а (знайдено загиблого) Ще двох загиблих у результаті обстрілу знайдено в Рубіжному (вул. Менделєєва, 27)", - написав Гайдай у Telegram-каналі в середу.