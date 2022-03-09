Міністр оборони США обговорив з європейськими колегами зміцнення східного флангу НАТО у зв'язку з Україною – Пентагон

Американський міністр оборони Ллойд Остін провів окремо телефонні розмови з міністрами оборони Великої Британії Беном Воллесом, Франції - Флоранс Парлі та Словаччини - Ярославом Надем, обговорив питання координації зусиль щодо зміцнення східного флангу НАТО, повідомив Пентагон.

У повідомленні йдеться, що сторони обговорили ситуацію довкола України "і те, як союзники можуть зміцнити Східний фланг НАТО".

Вони "зобов'язалися тісно координувати допомогу в сфері безпеки на підтримку Збройних сил України", - наголосила пресслужба Міноборони США.