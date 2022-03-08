Події

22:16 08.03.2022

CERN призупинив співпрацю з РФ через військове вторгнення в Україну

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Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) призупинила співпрацю з Російською Федерацією та засудила військове вторгнення останньої в Україну, що спричинило численні людські жертви та гуманітарні наслідки.

"Статус спостерігача Російської Федерації призупинено до особливого розпорядження. CERN не братиме участі в новій співпраці з РФ та її інститутами до подальшого повідомлення", - йдеться у повідомленні CERN у вівторок.

Крім того, CERN просуватиме ініціативи щодо підтримки українських співробітників та української наукової діяльності в галузі фізики високих енергій;

CERN (Conseil Europen pour la Recherche Nucleaire) - Європейська організація з ядерних досліджень, найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій, розташована у Швейцарії на кордоні з Францією. У CERN розміщується Великий адронний колайдер – найбільший експериментальний прискорювач частинок.

Україна з 2016 року є асоційованим членом у CERN із 2016 року.

Джерело: https://home.cern/news/news/cern/cern-council-responds-russian-invasion-ukraine

Теги: #рф #cern
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