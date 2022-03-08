Зеленський і Макрон обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення України.

"Підтримую постійний діалог з Емманюелем Макроном. Обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів для евакуації населення та доставку необхідних вантажів", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501247293198151682