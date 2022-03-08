Події

19:40 08.03.2022

Зеленський і Макрон обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів

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Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення України.

"Підтримую постійний діалог з Емманюелем Макроном. Обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів для евакуації населення та доставку необхідних вантажів", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501247293198151682

Теги: #підтримка #франція #зеленський
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