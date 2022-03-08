Мінагрополітики обіцяє видавати ліцензії на агроекспорт протягом доби

Експортери української пшениці, меслина (суміші пшениці та жита), кукурудзи, соняшникової олії, а також курячого м'яса та яєць повинні будуть отримувати ліцензії для їх вивезення за кордон, запит на отримання ліцензій оброблятимуть не більше ніж 24 години, заявляє міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

На своїй сторінці у Facebook він уточнив, що для отримання ліцензії виробники мають надіслати на електронні адреси Міністерства економіки (tradedefence@me.gov.ua або diravka@me.gov.ua) заявку на видачу ліцензії, заповнену за формою №991 "Про порядок ліцензування експорту товарів"; лист-звернення у довільній формі з проханням видати ліцензію; а також будь-який документ, що підтверджує постачання (наприклад, контракт із контрагентом).

За його словами, фітосанітарні сертифікати на експорт можна отримати в будь-якій установі, де проводять відповідну експертизу.

Як повідомлялося, уряд України 7 березня розширив перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Мінекономіки. Ліцензуванню відтепер підлягає експорт пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії.

Крім того, уряд запровадив нульові квоти на експорт у 2022 році жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.

Також запроваджено нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби та її мороженого м'яса, "м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів: м'яса великої рогатої худоби".

Джерело: https://www.facebook.com/RM.Leshchenko/posts/488494856265046