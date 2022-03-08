Події

16:57 08.03.2022

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних поїздів із Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Костянтинівки та Одеси

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"Укрзалізниця" призначила по чотири додаткові евакуаційні поїзди з Дніпра та Кривого Рогу, три із Запоріжжя, а також поїзди з Костянтинівки та Одеси.

"Сьогодні рейсів буде більше, призначено низку додаткових", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

З Кривого Рогу вирушать поїзди: о 18:08 поїзд №229/230 Кривий Ріг-Ужгород, 15 вагонів; о 20:00 поїзд №206/205 Кривий Ріг-Чоп, 10 вагонів.

Потяг №263/264 Костянтинівка-Лозова-Полтава-Тернопіль-Львів буде подано на посадку вже о 17:00.

Ще один евакуаційний рейс з Одеси – поїзд №238/237 Одеса-Ужгород у складі 18 вагонів буде подано на посадку о 22:32.

Уже відправлено:

- поїзд №907/908 Дніпро-Хелм;

- поїзд № 911/912 Дніпро-Хелм;

- поїзд №201/202 Дніпро-Львів, 17 вагонів;

- поїзд №212/213 Дніпро-Трускавець, 20 вагонів;

- поїзд №901/902 Запоріжжя-Хелм, 19 вагонів;

- поїзд №223/224 Запоріжжя-Львів, 17 вагонів;

- поїзд №227/228 Запоріжжя-Ковель, 19 вагонів;

- поїзд №915/916 Кривий Ріг-Хелм, 19 вагонів;

- поїзд №222/221 Кривий Ріг-Львів 12 вагонів.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/

Теги: #залізниця #евакопоїзди
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