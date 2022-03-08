У Волинській області викрито диверсанта, який намагався вступити до лав тероборони

Служба безпеки України затримала у Волинській області колишнього "беркутівця", а нині російського агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити до лав місцевої тероборони.

"У Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити до лав місцевої тероборони", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі відомства.

У СБУ інформують, що диверсант у минулому проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" і був охоронцем одного з українських чиновників, а у 2014 році втік до Росії.

"Уже на початку 2022 року куратори ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну. Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої", - зазначають в українській спецслужбі.

Наразі російському агенту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу та взято під варту.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3854