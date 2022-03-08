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10:59 08.03.2022

Зеленський: Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції

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Зеленський: Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції

Президент України Володимир Зеленський знову закликав президента РФ Володимира Путіна до діалогу, наголосивши, що Україна готова говорити та шукати компроміси, але не готова капітулювати.

В інтерв'ю американському телеканалу ABC News, відповідаючи на запитання, чи готова Україна піти на вимоги РФ для припинення вогню: змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським; визнати незалежність "Л/ДНР", Зеленський сказав: "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції".

"Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене. Щодо НАТО, я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ", - додав президент.

Він також зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки, і ми не збираємося бути такою країною, я не хочу бути таким президентом".

"Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім РФ, ми можемо обговорити і знайти компроміс", - сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що ключове питання - те, як люди на цих територіях житимуть, хто хоче бути частиною України.

"Що має бути зроблено - Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній кулі без кисню. Я гадаю, це те, де він перебуває", - заявив він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ieaS3jvZS9Q

Теги: #сша #нато #війна #зеленський
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