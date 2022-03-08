Події

10:09 08.03.2022

Інфраструктура та медицина столиці працює, ніч минула спокійно - КМДА

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Інфраструктура та медицина столиці працює, ніч минула спокійно - КМДА

У Києві працює вся інфраструктура та медична галузь, ніч минула спокійно, повідомляє КМДА.

"У посиленому режимі працюють лікарні – вони забезпечені усім, щоб надавати допомогу жителям і пораненим. Працівники комунального сектора підтримують роботу тепломереж, водовідведення тощо. У місті є електрика, працює зв’язок", – інформує КМДА в Телеграмі у вівторок.

У повідомленні наголошується, що транспорт працює з 8:00 до 19:00 у скороченому складі лише за окремими маршрутами – і наземний, і метрополітен.

"Багато людей, які працюють у транспортній галузі, задіяні в обороні столиці. В Києві продовжує працювати Гуманітарний штаб. Наразі для його роботи потрібні логістичні партнери та водії зі своїм транспортом вантажопідйомністю від однієї тонни. Місто закликає всіх, хто має таку можливість, відгукнутися", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #київ #інфраструктура
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