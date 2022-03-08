У Сумах у результаті авіаудару загинули дев’ять людей, серед них двоє дітей – попередні дані ДСНС

У результаті авіаудару у житловий сектор міста Суми 7 березня дев'ятеро людей загинули, зокрема дві дитини.

"7 березня в м. Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що знаходяться по вул. Роменська та Спартака. О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей", - повідомила Держслужба з НС у вівторок.

Попередньо в результаті обстрілу загинуло 9 людей, з них дві дитини, зазначається у повідомленні.