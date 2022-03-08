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07:58 08.03.2022

Радник голови МВС: Складається враження, що РФ дала вказівку своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України

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Радник голови МВС: Складається враження, що РФ дала вказівку своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України

Складається враження, що РФ дала вказівку своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Вчора росіяни знову заявили про те, що о 9-й ранку сьогодні вони планують можливість гуманітарних коридорів. Я б дуже хотів вірити, що все вийде. Але, на жаль, складається таке враження, що влада Російської Федерації дала вказівку своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України. Ми розуміємо, що там знаходяться поранені, хворі, діти, жінки. І це не лише Маріуполь, це Харків, це Ізюм, Тростянець, Буча, Гостомель", – сказав Денисенко в ефірі українських телеканалів у вівторок.

Він зазначив, що для росіян важливо довести ситуацію до того, коли українці, які потребують евакуації, "майже зневіряться і почнуть проситися в їхні гуманітарні коридори, тому що росіяни планують зробити гуманітарний коридор до Росії та Білорусі".

"Вони пропонують вивести громадян України туди і зробити їх своїми полоненими та жертвами телекартинки, які розповідатимуть про те, як їм "важко" було під українською владою і як "добре" в Російській Федерації. Я дуже сподіваюся, що сьогодні щось вдасться зробити з гуманітарними коридорами, але вся логіка дій Російської Федерації останніх днів показує, що заради телевізійної картинки, для того, щоб спробувати принизити українців, особисто Путін у Кремлі дав вказівку не робити жодних гуманітарних коридорів", – уточнив Денисенко.

Радник голови МВС України також наголосив, що ситуація з гуманітарними коридорами де-факто не змінюється вже протягом останніх кількох діб.

"Маємо ситуацію, коли росіяни обіцяють нам гуманітарні коридори, обіцяють нам вивести цивільне населення, щодня ми організовуємо ці процеси, сподіваємось, що буде можливість гуманітарного коридору, і щоразу нас, м'яко кажучи, обманюють", – додав він.

 

Теги: #рф #гумкоридори #пропаганду
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