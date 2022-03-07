Замість домовленості про гуманітарні коридори спрацювали російські танки – Зеленський

Замість домовленості про гуманітарні коридори спрацювали російські танки, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.

"Була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки. Російські "Гради". Російські міни", - зауважив він.

"Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів ы ліків! У Маріуполі. Вони знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей", - сказав він, зазначивши, що "при цьому вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор на окуповану територію. На кілька десятків людей. Не так у Росію, як до пропагандистів. Прямо до них на телекамери. Мовляв, ось хто рятує".

"Просто цинізм. Просто пропаганда. Нічого більше. Жодного гуманітарного сенсу", - заявив Зеленський.