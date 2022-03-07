"Метінвест" повідомляє про продовження призупинення низки метпідприємств, ГЗК продовжують роботу

Гірничо-металургійна група "Метінвест" інформує про роботу своїх виробничих підприємств в Україні – металургійні підприємства переведені в режим консервації, гірничо-збагачувальні комбінати продовжують роботу.

Згідно з пресрелізом групи в понеділок, триває військова агресія російської сторони щодо України, її міст, об'єктів інфраструктури, мирних мешканців та їхніх будинків. Бойові дії призводять до блокади морських портів, руйнування наземної інфраструктури і, отже, впливають на завантаження виробничих потужностей підприємств.

При цьому констатується, що "Метінвест" у перший день війни, 24 лютого, оголосив про переведення частини обладнання своїх маріупольських підприємств – Маріупольського меткомбінату (ММК) імені Ілліча та "Азовсталі" – до режиму гарячої консервації. Таке рішення було ухвалено для гарантування безпеки працівників та збереження обладнання. На сьогодні вирішено продовжити режим гарячої консервації ще на один тиждень. На ММК ім. Ілліча та "Азовсталі" продовжує працювати персонал, який забезпечує підтримку життєдіяльності обладнання та стежить за тим, щоб не допустити техногенних аварій.

Частину обладнання комбінату "Запоріжсталь", заводу "Запоріжкокс" та Запорізького ливарно-механічного заводу з 4 березня також переведено в режим гарячої консервації. З 5 березня в рамках консервації призупинено виробничі процеси фактично у всіх цехах заводу "Запоріжвогнетрив".

Комбінат "Каметсталь" (м. Кам'янське Дніпропетровської області) працює у штатному режимі. "Метінвест Покровськвугілля" (Покровськ) працює з трохи зниженим завантаженням. Проте 28 лютого комбінат виробив перший мільйон тонн вугілля з початку 2022 року.

Гірничодобувні підприємства "Метінвесту" у Кривому Розі – Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК – продовжують працювати та відвантажувати готову продукцію. Зокрема, ПівнГЗК виробляє та відвантажує котуни, ІнГЗК – залізорудний концентрат. ЦГЗК виробляє та відвантажує концентрат та котуни. Водночас завантаження потужностей комбінатів трохи знижено.

Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ, Авдіївка) перевів частину потужностей у режим консервації. Через бойові дії завод призупинив роботу коксових цехів №2, №3 та №4, а також другого хімічного крила – вуглепідготовки та уловлювання. Наразі частина працівників продовжує працювати в режимі 24/7. Також працюють зміни спеціалістів, які забезпечують збереження законсервованих потужностей.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС та вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів та кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату та рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних та металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США, має мережу продажу із охопленням усіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), що спільно управляють компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".