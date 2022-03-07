Бізнес цікавиться можливістю підтвердження форс-мажорних обставин – юристи

Бізнес звертається до Торгово-промислової палати (ТПП) та активно цікавиться можливістю підтвердження форс-мажорних обставин, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" юристи.

"Як ми можемо судити з комунікації з ТПП, до палати звертаються фізичні особи-підприємці, компанії з енергетичного та газового сектора, аграрні компанії, "Укрзалізниця" та просто фізичні особи. Виявляється, багато хто хотів би такого загального уніфікованого підтвердження та його можливого швидкого отримання в разі потреби", - пояснив радник Asters Антон Сінцов.

Він зазначив, що ключовою особливістю форс-мажору у зв'язку з агресією РФ є спрощена процедура оформлення. При цьому лист ТПП України від 28 лютого засвідчив форс-мажор із 24 лютого до офіційного завершення.

"Цей лист позбавляє необхідності звернення з заявами щоразу до системи ТПП. У разі необхідності та порушення своїх зобов'язань, крім направлення повідомлення про форс-мажорні обставини до свого контрагента (що є правильним та необхідним кроком завжди), додатково є можливість надсилати офіційного листа ТПП України для посилення обґрунтування необхідності перенесення термінів виконання зобов'язань і незастосування штрафів та пені", - наголосив юрист.

Сінцов зазначив, що контрагенти українських компаній із розумінням сприймають повідомлення та лист від сторін, які позбавлені можливості виконання належним чином своїх зобов'язань, та домовляються про перенесення термінів їх виконання.

"Наскільки нам відомо, така сама позиція в багатьох банках і комунальних підприємствах є гарним прикладом уніфікованого підходу відмовитися від нарахування штрафів та пені в разі порушених термінів виконання зобов'язань", - сказав він.

У свою чергу директор юридичної фірми "Грищенко та партнери" Дмитро Грищенко зазначає, що війна та воєнні дії підпадають під класичне визначення форс-мажору. При цьому підтвердження форс-мажору можливе не лише через ТПП, а й у національних торгових палатах інших країн, посилаючись на загальновідомі факти, зокрема публікації, які є в новинах. Підтвердити форс-мажор також можуть адвокатські фірми.

"Думаю, що компанії, пов'язані з постачаннями різного обладнання, міжнародною купівлею-продажем, і ІТ-компанії, які через те, що мусять переїжджати, не можуть нормально користуватися інтернетом, також можуть посилатися на форс-мажорні обставини", - сказав він.

Юрист зазначив, що форс-мажор стосується не лише воєнних дій - форс-мажорною обставиною може також вважатися воєнний стан, оскільки це рішення керівництва країни, яке обмежує експорт, імпорт і торговельні операції.

Зі свого боку Тетяна Даниленко, керівниця однойменного адвокатського бюро наголосила, що порушення договірних зобов'язань під час воєнного стану не завжди буде підставою, щоб уникнути відповідальності сторони договору.

"Якщо внаслідок форс-мажору порушено умови й терміни постачання товару, то це не означає, що постачальник звільняється від цього зобов'язання, це лише звільняє його від штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов договору постачання", - сказала вона.

Даниленко уточнила, що форс-мажор може також стосуватися туристичних операторів, які не змогли вчасно організувати виліт туристів. При цьому форс-мажор може застосовуватися і в разі, якщо через запровадження обмежень щодо перетину кордону на час воєнного стану чоловікам віком до 60 років вони не можуть розпочати виконання зобов'язань.

У свою чергу партнер адвокатського об'єднання "Актіо" Владислав Червинський сумнівається, що в період гарячої стадії воєнних дій відбуватиметься активне повідомлення сторін договірних зобов'язань про настання форс-мажорних обставин.

"Необхідно подякувати ТПП, яка суттєво полегшила життя всім в Україні, видавши такого листа з такою швидкістю", - сказав він.

Як повідомлялося, Торгово-промислова палата України (ТПП України) засвідчила форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) воєнну агресію Російської Федерації проти України, яка стала підставою для введення указом президента №64 воєнного стану з 5:30 ранку 24 лютого терміном на 30 діб.

Для спрощення процедури засвідчення форс-мажорних обставин ТПП з 28 лютого розмістила на своєму сайті відповідного загального офіційного листа, який зможуть роздрукувати всі, кого це стосується.